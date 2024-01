Star Academy : Axel craque et pleure après sa nomination (VIDÉO)

Publicité





C’est hier que Michaël Goldman a annoncé les noms des 2 élèves immunisés et des 4 nominés de la semaine au château de la Star Academy 2023. Et on peut dire qu’Axel est tombé de haut !





En effet, Axel était convaincu qu’il serait immunisé. Grosse désillusion donc pour celui qui était numéro 1 du classement en début de saison.







Hier soir après l’annonce de sa nomination, Axel a eu un gros coup de blues. Lénie était à ses côtés pour le réconforter et il lui a avoué qu’il ne sait plus quoi faire !

« Je n’y arrive pas. J’ai le sentiment de ne pas être à la hauteur ! » a déclaré Axel en salle d’interview, avant de pleurer dans les bras de Lénie.



Rappelons qu’Axel est nominé face à Djébril, Héléna et Pierre. Ils ont leur destin entre les mains du public, qui vote jusqu’à la fin du prime de samedi soir.

Star Academy : gros coup de blues pour Axel

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

