Star Academy, Axel réagit après son élimination : « j’avais envie de gagner » (VIDÉO)

Publicité





Star Academy élimination d’Axel – C’est Axel qui a été éliminé de la Star Academy hier soir à l’issue de la première demi-finale. Le public a choisi d’envoyer Julien en finale, Axel a ainsi quitté l’aventure après 11 semaines au château de Dammarie-les-Lys.





« C’est plein d’émotion. Je suis très heureux de mon parcours, très heureux d’avoir rencontré toutes ces personnes. » a déclaré Axel à chaud juste après son élimination.







Publicité





« J’avais envie d’aller en finale, j’avais envie de gagner, d’aller au bout mais je crois que j’ai déjà gagné beaucoup de choses et je suis conscient de ce que j’ai fait. » a-t-il confié.

Et pas d’amertume pour Axel après son élimination : « Je suis tellement heureux pour Julien, il méritait d’aller au bout. (…) Pour moi ça devait s’arrêter cette semaine et c’était aussi ce que je pensais au début. Je suis tellement heureux et en même temps je suis triste que l’aventure s’arrête. (…) Je rêvais d’aller au bout mais c’est pas un drame »



Publicité





VIDÉO Star Academy : l’interview d’Axel après son élimination

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Star Academy : Héléna ou Pierre, qui doit aller en finale ? (SONDAGE)