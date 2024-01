13h15 le dimanche du 21 janvier : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 21 janvier 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec la série en quatre épisodes « Madame Sean Connery ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 21 janvier 2024 : « Madame Sean Connery »

Cette série en quatre épisodes du magazine « 13h15 le dimanche » explore de manière exceptionnelle la fascinante histoire d’amour entre l’artiste peintre Micheline Roquebrune et le légendaire acteur Sean Connery. Réalisée par Stéphanie Renouvin, Nicolas Bozino, Raphaël Aupy et Louis Mathews, cette série, diffusée le samedi sur #13h15, rend hommage à cette romance qui a perduré malgré la disparition de Sean Connery le 31 octobre 2020. Connery, l’iconique visage de James Bond et le père d’Indiana Jones, a également été récompensé d’un Oscar pour son rôle dans « Les Incorruptibles » de Brian De Palma en 1987.

Bien plus qu’une simple épouse, Micheline Roquebrune a joué un rôle crucial dans la vie de Sean Connery, le conseillant, le défendant et le protégeant. Ayant vécu plusieurs vies avant leur rencontre, notamment quarante ans passés au Maghreb, deux mariages et trois enfants, elle partage son histoire avec sa petite-fille, la journaliste Stéphanie Renouvin, dévoilant des images inédites.



La série explore les défis auxquels Micheline a fait face, y compris son mariage malheureux et sa quête de bonheur. Elle décrit sans détour sa vie romanesque, ses drames et ses trois mariages, mettant en lumière son amour profond pour Sean Connery, avec qui elle a partagé un demi-siècle de sa vie. Lorsqu’elle envisageait de tout abandonner pour rejoindre Connery en Angleterre depuis le Maroc, son mari jaloux a tout fait pour l’en dissuader, illustrant ainsi les épreuves auxquelles elle a dû faire face pour suivre son propre chemin vers la liberté.

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.