Star Academy, Candice : « il ne s’est rien passé de croustillant dans le château »

C’est Candice qui a été éliminée de la Star Academy samedi dernier à l’issue du prime. La jeune femme reprend doucement ses marques à l’extérieur et a donné de premières interviews depuis son élimination et sa sortie du château où elle a passé deux mois.





L’occasion pour Candice de faire quelques confidences, notamment sur son prétendu crush pour Pierre.







« Bah en fait, c’était juste que pendant la semaine des binômes, on s’est rapprochés. Mais comme tout le monde. Après, les liens changent en fonction des semaines. Avec Pierre, on aimait beaucoup chanter ensemble, ce qui a fait qu’on passait beaucoup de temps à deux. Après, la Star Ac, c’est une grande famille, et on n’est tellement pas venus dans cette optique-là. » a déclaré Candice à Ciné Télé Revue, expliquant qu’il n’y avait rien d’autre que de l’amitié avec Pierre comme avec les autres académiciens.

« De base, on est venus pour chanter. C’est ça qui nous anime tous, et les liens qu’on a créés sont vraiment fraternels. Après, les rapprochements vont par période. Il y a des moments où je suis plus proche de Julien, où Pierre est plus proche de Lénie ou Héléna… ça varie de semaine en semaine. Mais il ne s’est rien passé de croustillant dans le château. C’est vraiment très amical tout ce qui se passe entre nous, on ne pense pas trop à autre chose. »



Actuellement, la jeune femme prend le temps de redescendre et est déjà focus sur la tournée de la Star Academy : « Je découvre petit à petit ce qui m’attend, je vis au jour le jour, je verrais bien ce que l’avenir me réserve. Et puis, j’ai tellement hâte de faire la tournée ! Ça va être une expérience folle. Je sais que plein de belles choses vont arriver, donc je ne me fais pas de souci là-dessus. »

