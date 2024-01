Demain nous appartient du 3 janvier : Alexis a fait un mort... (résumé + vidéo épisode 1592 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 3 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1592 de DNA

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 3 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1592

Les cambriolages d’Alexis dégénèrent sévèrement à Sète ! Après avoir agressé Maud et Philippine, voilà qu’il a récidivé et cette fois Alexis a commis un meurtre ! Sous les yeux de Noor, il a tué un notaire de Sète… Karim et Damien se tiennent sur le lieu du crime, où le notaire de 39 ans a été tué d’une balle en plein cœur ! Noor, qui a assisté à la scène, est complètement bouleversée. Du côté de la famille Curtis, l’anxiété règne en maître…

Pendant ce temps là, Alexis est prêt à tout pour échapper à la police. Et une discussion s’impose entre mère et fils. Le cœur des lycéennes vacille pour Liam.

