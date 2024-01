Star Academy : cette célèbre danseuse qui sera aux côtés d’Héléna sur le prime

Publicité





On est à J-2 du prime de la première demi-finale de la Star Academy et à l’issue des évaluations de mardi, c’est Héléna qui a remporté son tableau. Elle interprétera le titre « Vole » de Céline Dion sur un tableau chanté et dansé.





Pour l’occasion, Héléna a appris aujourd’hui qu’elle serait accompagnée d’une célèbre danseuse !







En effet, Malika est au château pour faire répéter Héléna en compagnie de la belle Yousra Mohsen, qui sera à ses côtés sur le prime.

Née au Liban, Yousra Mohsen a marqué l’histoire en devenant la première danseuse du Moyen-Orient à rejoindre l’emblématique cabaret parisien, le Crazy Horse.



Un joli cadeau pour Héléna, demi-finaliste de la Star Academy 2023. Rappelons que l’académicienne affrontera Pierre sur la seconde demi-finale la semaine prochaine.

