Star Academy : Djébril sort du silence après son élimination

C’est Djébril qui a été éliminé de la Star Academy 2023 hier soir à l’issue de la neuvième semaine d’aventure. Après plus de deux mois passés un château, Djébril est sorti du silence en s’exprimant pour la première fois sur son compte du réseau social Instagram.





« Quel bonheur d’avoir pu vivre cette expérience qui a changé ma vie ! » a écrit Djébril ce dimanche.







« J’ai gagné une nouvelle famille. Je repars le cœur rempli d’amour et de reconnaissance. Merci à vous de me soutenir et de m’avoir laissé une petite place dans vos cœurs » a-t-il poursuivi.

« Ce n’est que le début d’une grande histoire… En attendant, on se revoit à la tournée »



Djébril devrait commencer sa semaine hors du château par une interview avec Yann Barthès dans « Quotidien » lundi soir sur TMC.

