Star Academy du 16 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 16 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi pour les élèves au château. Une journée qui débute avec le cours de sport de Joe.





Joe décide de les opposer en binômes. Ils donnent tout et Julien se montre très compétiteur.







Publicité





Les élèves enchainent avec la danse avec Malika. Ils doivent performer sur une impro en solo et se juger mutuellement. Axel a peur mais finit par se lâcher.

Michaël vient au château pour présenter l’artiste qui vient pour une masterclass : Woodkid. Il a bossé avec des artistes comme Lady Gaga ou Taylor Swift ! Après la masterclass, les élèves auront un cours de chant avec Adeline et Woodkid, la prof l’accompagne donc au château. Les élèves sont hyper contents de le rencontrer.



Publicité





Après avoir montré des clips qu’il a réalisé pour Katy Perry et Harry Styles, place au cours de chant d’Adeline et Woodkid. Après le cours, Michaël annonce aux élèves qu’ils vont venir chacun leur tour dans son bureau avec Woodkid pour parler de ce qu’ils ont envie de faire après la Star Ac.

Julien va le premier pour son entretien. Il se dit influencé par Stromaé. Michaël et Woodkid lui expliquent qu’il faudra qu’il trouve sa singularité, pour ne surtout pas refaire ce qu’on fait les autres.

Héléna y va ensuite. Elle explique être novice de tout mais Woodkid lui dit qu’elle est incroyable et qu’elle va pouvoir percer, il la rassure sur la suite et lui donne des conseils.

Axel va à son tour dans le bureau du directeur. Il explique qu’avant il n’osait pas chanter en français mais que maintenant il apprécie le faire.

Pierre explique être un peu dans le flou parce qu’à la base il est musicien et il s’est mis à chanter plus tard. Michaël et Woodkid lui conseillent de trouver son identité, donner plus de lui.

Lucie et Marlène arrivent pour annoncer les invités de la première demi-finale : Zaho de Sagazan, Marc Lavoine, Didier Barbelivien, Zara Larsson, Olivia Ruiz, et Tiana (programme complet du prime ici).

Pierre et Héléna ont un kit de scrapbooking pour préparer leur évaluation du lendemain. A la clé : un tableau sur le prime de samedi. Héléna a choisi de chanter « Vole » de Céline Dion et Pierre a choisi « Best part » de Daniel Caesar. Ils préparent un visuel qu’ils présenteront aux professeurs.

A LIRE AUSSI : Star Academy : les sujets pour l’évaluation de théâtre du 17 janvier

Sondage Star Academy nominations semaine 11, qui doit rester ?

Qui doit aller en finale ? Axel Julien Résultats Vote

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 16 janvier

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.