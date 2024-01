Star Academy du 17 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 17 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi pour les élèves au château. Axel se charge de réveiller Pierre et Héléna avant leurs auditions… Ils se lèvent et s’échauffent.





Pierre passe le premier son audition devant l’ensemble des professeurs au théâtre. Il a choisi de chanter « Best Part » de Daniel Caesar, qui raconte une histoire d’amour. Il explique ses idées pour le tableau. Il s’imagine assis avec sa guitare à côté d’une scène de vie avec des danseurs.







Publicité





Malika trouve qu’il est très modeste tandis que Michaël est embêté. Il a adoré mais n’a pas envie de le voir dans un coin. Cécile n’est pas d’accord, elle pense que ça peut être sublime. Pierre adore le choix de chanson et trouve que ça lui correspond bien. Michaël pense que ça reste un tableau risqué. Il pense que c’est pas assez percutant.

Place à Héléna. Elle a choisi « Vole » de Céline Dion pour rendre hommage à sa grand-mère décédée. Elle explique son tableau. Dans un esprit blanc, elle se voit descendre sur une balançoire en nuage. Elle chante et les profs sont en larmes ! Les élèves la félicitent. Adeline salue sa motivation, elle trouve qu’elle a une vision pour tout, elle a trouve très intelligente et professionnelle. Pierre est épaté mais pour la chanson il trouve que ça ressemble à ce qu’il a déjà vu. Michaël parle du problème de tempo, sur le tableau ils pensent que la moitié des téléspectateurs vont fondre. Cécile trouve son projet très intelligent et elle est ultra touchée.



Publicité





Michaël vient ensuite au château pour annoncer le verdict. Ils ont choisi de donner le tableau à Héléna !

Axel et Julien vont maintenant devoir préparer leurs évaluations du lendemain, en chant, danse et théâtre. Mais avant ça, cours de théâtre avec Pierre. A la fin, Pierre donne le thème pour les évaluations de mercredi matin : la Star Academy, voyage dans le temps, soit à l’époque de Louis XIV, soit dans le future. Axel est en stress !

Lucie et Marlène arrivent ensuite pour la suite des annonces pour le prime. Julien chantera en solo « Formidable » de Stromaé. Axel interprètera « I have nothing » de Whitney Houston. En ouverture, Julien et Axel interpréteront « Je ne suis pas un héros », ils seront rejoints par Pierre et Héléna sur la fin.

Marlène annonce à Julien et Axel qu’ils doivent écrire un texte sur leur aventure. Ils termineront par une partie de chanson à capella.

Après les répétitions, moment de détente pour Héléna et Pierre. Mais Julien et Axel doivent écrire leurs scènes de théâtre. Axel a des idées et répète au théâtre. Pierre répète lui aussi et prend les conseils d’Héléna pour la danse.

A LIRE AUSSI : Star Academy évaluations du 17 janvier : Axel cartonne en théâtre, Julien meilleur en chant, le résumé complet

Sondage Star Academy nominations semaine 11, qui doit rester ?

Qui doit aller en finale ? Axel Julien Résultats Vote

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 17 janvier

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.