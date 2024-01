C à vous du 17 janvier 2024 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 janvier 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Emmanuel Macron dévoile les grandes orientations du reste de son quinquennat. Eric Ciotti, président des Républicains, député des Alpes-Maritimes, est l’invité de

🔵 📌 Emmanuel Macron annonce un congé de naissance et un plan contre l’infertilité pour le “réarmement démographique” du pays. On en parle avec Salomé Berlioux, directrice générale de l’association Chemins d’avenir, co-auteure d’un rapport sur l’infertilité



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Flora Mikula, cheffe de l’Alpes Hôtel du Pralong à Courchevel

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Amanda Lear pour la pièce de théâtre « L’argent de la vieille », à partir du 1er février au Théâtre Libre

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : La double championne olympique de judo; et Farida Khelfa pour son livre “Une enfance française”, à paraître le 18 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 17 janvier 2024 à 19h sur France 5.