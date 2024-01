Star Academy du 22 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 22 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de dimanche pour les 3 derniers élèves au château. Une journée qui débute avec un brunch pour Julien, Héléna et Pierre.





Place ensuite au debrief de Cécile, qui a une surprise pour les élèves : elle est accompagnée de David Hallyday.







Le débrief débute avec « Je ne suis pas un héros », Cécile et David saluent leur énergie.

Ça enchaine avec Julien sur « Formidable ». Il est très content de lui. Cécile l’a trouvé incarné du début à la fin, elle a trouvé ça magnifique.



On continue avec le medley avec Olivia Ruiz. Petit couac suite à une petite erreur de Julien, qui a entrainé Héléna dans sa chute.

Sur le duo de Julien et Marc Lavoine, Cécile et David ont beaucoup aimé.

Place au tableau d’Héléna sur « Vole ». Cécile trouve que c’était incroyable, elle a trouvé ça très mature et très professionnel. David est très ému.

On continue avec le duo de Pierre et Didier Barbelivien. David lui dit qu’il a un truc dans la voix, il peut charmer n’importe qui !

Sur l’impro sur la chanson de Calogero, évidemment ce n’est pas parfait mais David le félicite.

Sur le duo d’Héléna et Zara Larsson, Cécile salue les progrès d’Héléna.

Cécile félicite les trois académiciens pour ce beau prime et leur annonce qu’il n’y a plus de coup de coeur. David reste un peu avec eux. Il leur donne plein de conseils, notamment pour leur tournée. Et il les invite à chanter avec lui sur sa prochaine tournée !

Michaël Goldman arrive ensuite au château. Il commence par féliciter Julien, premier finaliste, avant de se tourner vers Héléna et Pierre. Ils auront la même évaluation que celle d’Axel et Julien : une pièce de théâtre, une minute de danse sur une chanson au choix, et une chanson à dédier pour quelqu’un croisé sur la Star Ac. Les évaluations auront lieu demain matin. A la clé, un avantage sur le prime mais il sera différent.

Michaël leur explique qu’il faut qu’ils aient en tête que gagner la Star Academy, c’est évidemment différent. Pierre est ensuite reboosté, il a envie de gagner ! Héléna et Pierre sont bien décidés à se battre. Ils réfléchissent à leurs choix de chansons pour les évals. Héléna aimerait chanter pour Marie-Maud.

La journée se termine au château, ils vont se coucher.

