C à vous du 22 janvier 2024 : Natalie Portman, les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 22 janvier 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien achever la semaine sur sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Natalie Portman est l’invitée de C à vous ce soir à l’occasion de la sortie du film “May December”, au cinéma le 24 janvier

🔵 📌 “Le sexisme commence à la maison, continue à l’école et explose en ligne”, dénonce le Haut Conseil à l’égalité dans son rapport annuel

On en parle avec Sylvie Pierre-Brossolette, la présidente du HCE.



🔵 📌 Agriculteurs en colère : le risque de la contagion. Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles), est l’invité de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Makoto Nakada, chef du restaurant Ma Dame (Paris 8)

🔵 🎵 Dans le live : Eddy De Pretto interprète le titre “Love’n’Tendresse”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 22 janvier 2024 à 19h sur France 5.