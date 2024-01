Star Academy du 8 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 8 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de dimanche pour les élèves au château. Premier jour sans Djébril, qui commence par un brunch.





Cécile arrive avec Alban Travia, manager de Kendji Girac, pour le débrief. Cécile annonce qu’elle est très contente de ce prime carte blanche. Pour l’hymne, ils sont tous les deux contents d’eux.







Pour la battle secrète, Cécile salue l’interprétation d’Axel. Pour le duo de Julien et Claudio Capeo, Cécile le félicite tandis qu’Alban reproche qu’il ne soit pas entré directement dedans.

Pour le duo d’Héléna et Axel sur « Hello », Alban salue la prestation d’Héléna mais il trouve qu’Axel s’est trop mis la pression et manquait de confiance en lui.



Alban félicite Pierre pour son duo avec Raphaël, il dit qu’il lui a mis les poils. Cécile ajoute avoir eu l’impression que c’était sa chanson, elle a été embarquée. Cécile félicite ensuite Héléna pour son duo avec Anggun.

Cécile et Alban félicitent Lénie pour le duo avec Camille Lellouche, ainsi que Pierre et Julien sur leur duo. Cécile finit en donnant son coup de coeur à… Pierre.

Alban reste ensuite avec les élèves pour partager son expérience. Il leur donne des conseils pour la suite et leur avenir professionnel. Ça rassure les élèves sur l’après Stars Ac.

Michaël Goldman arrive au château pour les évaluations. Il annonce que l’enjeu du prochain prime sera de se qualifier pour les demi-finales. Et les quatre demi-finalistes auront leurs singles ! Pour les évaluations, ce sera un marathon d’évaluations : évaluation théâtre lundi, évaluation de danse mardi, et évaluation de chant mercredi. A chaque évaluation, le moins bon sera éliminé et sera donc nominé. Les trois meilleurs feront donc l’évaluation de chant, sur un titre de Kendji « Elle m’a aimé », « Les yeux de la mama », ou « Color Gitano ».

Les élèves répètent ensuite le chant. Chacun réfléchit à quel titre de Kendji il chantera en cas d’évaluation de chant mercredi !

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne.