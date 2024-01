Ici tout commence spoiler : Clotilde choquée, Joachim lui balance que... (vidéo épisode du 11 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Clotilde va être profondément choquée dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, un message va être envoyé sur le groupe de la cuisine de l’extrême et Joachim va lui révéler qui l’a envoyé…

En cause, un message qui disait aux élèves de manger un fugu, un poisson vénéneux très dangereux.











Antoine pense que c’est peut être un coup de Joachim pour se venger de Marc et Clotilde… La cheffe Armand va donc confronter Joachim. Il lui assure que ce n’est pas lui, même s’il n’a aucun compte à lui rendre. Et Joachim sait qui a envoyé le message et balance la vérité à Clotilde : il s’agit de… Marc Leroy lui-même !

Clotilde est sous le choc…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 837 du 11 janvier 2024, Joachim balance la vérité à Clotilde



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

