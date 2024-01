Star Academy estimations demi-finale : Pierre toujours devant Héléna (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 estimations demi-finale 2 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2023 alors que la seconde demi-finale aura lieu samedi soir. Après l’élimination d’Axel il y a deux jours, Julien a décroché sa place en finale. Pierre et Héléna s’affrontent à leur tour et on peut dire que c’est serré !





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est toujours Pierre qui est en tête.







En effet, Pierre est stable et compte toujours 53% des votes de notre sondage. Héléna le suit de près avec 47% à l’heure actuelle et plus que jamais cette semaine, rien n’est joué et tout est possible !







Qui de Pierre ou Héléna doit rejoindre Julien en finale de la saison 2023 ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre académicien préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



Sondage Star Academy nominations demi-finale 2, qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Héléna Pierre Résultats Vote

Rendez-vous cet après-midi à 16h05 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.