Star Academy estimations finale : Pierre passe devant Julien (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 estimations finale sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2023 alors que c’est la toute dernière semaine de l’aventure. Julien et Pierre s’affrontent en finale et samedi prochain, on connaitra le nom du grand gagnant !





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est désormais Pierre qui est en tête.







Publicité





En effet, si depuis hier soir c’était très serré, Pierre a maintenant pris la tête et il compte actuellement 54% des votes de notre sondage. Il a pris un peu d’avance sur Julien, qui est à 46% à l’heure actuelle.

La tendance a donc changé alors que le public vote depuis hier soir. Mais évidemment, il reste du temps et tout peut basculer dans un sens comme dans l’autre cette semaine.



Publicité











Publicité





Qui doit être sacré gagnant de la saison 2023 ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre académicien préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

A LIRE AUSSI : Star Academy : les artistes invités de la finale du 3 février 2024 dévoilés !

Sondage Star Academy finale, qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Julien Pierre Résultats Vote

Toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.