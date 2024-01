Star Academy évaluations du 31 janvier : Pierre fait sensation avec son titre, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 31 janvier 2024 – C’est ce matin qu’avaient lieu des évaluations de Julien et Pierre au château de la Star Academy 2023. Cette semaine, il s’agit de la deuxième demi-finale et il n’y a donc pas de nominations en jeu mais un avantage pour le prime.





Les deux finalistes se rendent ensemble dans la salle d’évaluations. Ils vont passer tour à tour et auront directement les commentaires des professeurs !







Julien ouvre le bal. Il chante le titre écrit par le professeur de son école primaire qu’il a rencontré lundi. Pierre l’accompagne au piano. Cécile trouve que ça le représente très bien et salue la complicité avec Pierre, elle a aimé qu’il l’accompagne. Elle a trouvé ça beau et est émue. Malika salue son évolution et la progression, elle le remercie. Michaël note des petits défauts dans la chanson mais il a aimé l’idée et l’hommage. Il est touché. Adeline explique qu’il a tout donné et le félicite. Pierre est un peu frustré que ce soit la fin, mais il a été surpris et ça a marché.

Julien enchaine sur l’impro de théâtre. Il tire au sort le sujet : « En pleine tournée l’un de tes musiciens est malade. Tu dois expliqué le déroulé à son remplacement mais tu te rends compte qu’il n’est pas du tout musicien ». Julien choisit de prendre Malika avec lui. Malika joue à fond son rôle… Pierre a adoré, il a trouvé ça hyper assumé, il a tout géré de a à z. Adeline a adoré, Michaël le trouve toujours juste. Malika a adoré participé.



Pierre enchaine avec sa propre chanson « Ce qu’on était », en s’accompagnant à la guitare. Cécile est très émue. Pierre a adoré, il dit qu’il a frissonné du début à la fin et annonce que ça va être un tube. Adeline est en larmes, elle trouve que sa chanson sonne comme la fin de l’aventure. Elle dit que c’est un très grand artiste, elle pense qu’ils sont tous les deux prêts pour la suite. Michaël affirme que c’est « du Pierre à 100% » et il dit que c’est pile dans le thème. Malika adore son titre, elle le trouve super bien fait. Cécile est conquise.

Pierre passe ensuite sur son impro de théâtre. « Ton premier album vient de sortir, tu a choisi de faire des comptines pour enfants version hardrock ». Malika, Adeline, Cécile et même Julien participent. Julien fait le journaliste qui interview Pierre et son groupe. Ils sont en roue libre, Pierre et Michaël sont pliés de rire ! Pierre a adoré, Michaël a trouvé que c’était un moment de total folie mais il les félicite.

Michaël annonce aux finalistes qu’ils auront une belle surprise dans l’après-midi. Ça va leur faire très plaisir !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : clairement la chanson de Pierre a éclipsé Julien sur ces évaluations. Mais évidemment, les deux nous ont offert un très joli moment pour clôturer la saison.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.