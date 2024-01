Star Academy, Julien et Pierre dans « Bonjour ! La Matinale » : « On a envie de faire la plus belle finale possible » (VIDÉO)

Publicité





Pierre et Julien, finalistes de la Star Academy, étaient interviewés par Karima Charni ce matin dans « Bonjour ! La Matinale » sur TF1, en direct du château de Dammarie-les-Lys.





« On a envie de faire la plus belle finale possible, on est très déterminés et on a beaucoup de travail. Mais c’est le plus beau travail du monde » a confié Julien sur son état d’esprit actuel.







« On a vécu une incroyable aventure dans ce château, des moments de fous avec tout le monde. Là on a vraiment envie de finir la saison de la meilleure des façons et de faire une très belle finale tous les deux » a déclaré Pierre.

Quand Karima leur demande s’ils se rendent compte de ce qu’ils ont vécu en trois mois, Pierre répond : « Je ne sais pas si on s’en rend compte, on a tellement vécu de choses, c’est allé tellement vite, c’était tellement intense. Je pense qu’il faut sortir pour se poser et se rendre compte de tout ça tellement c’était fou« .



« Je pense qu’on arrive à peu près à mesure en global tout ce qu’on a vécu et à quel point c’était fort mais ya plein de trucs qui vont nous frapper quand on va sortir je pense » a ajouté Julien.

Sur son évolution au château, Pierre a confié : « Quand je suis arrivé au château je n’étais pas la même personne. J’étais plus timide, j’avais du mal à montrer que je chantais déjà. Là j’ai tellement appris de choses vocalement et j’ai pris confiance en moi. (…) Ici je me suis surtout rendue compte que c’était ça que je voulais faire »

Et concernant leur peur de la fin de l’aventure, Julien a répondu : « Il y a de la peur mêlée à de l’excitation, on ne sait pas ce qui se passe dehors. (…) Il y a un peu de peur parce qu’on a aucune idée de ce qui se passe »

VIDÉO Julien et Pierre dans Bonjour ! La Matinale

