Star Academy : Lucie Bernardoni et Michaël Goldman en couple ? Moment complice au château (VIDÉO)

Publicité





Lucie Bernardoni et Michaël Goldman, la répétitrice et le directeur de la Star Academy, seraient-ils en couple ? La rumeur circule depuis déjà quelques semaines et a été relancé hier soir après des images de leur complicité au château.





Dimanche soir, tous les profs de la Star Academy étaient réunis au château aux côtés de Julien et Pierre, les finalistes, pour un dîner.







Publicité





Et Michaël Goldman et Lucie Bernardoni sont apparus particulièrement proches… Des regards qui en disaient longs, mais aussi un moment où Michaël tenait Lucie contre lui, son bras autour d’elle… Les internautes ont été nombreux à réagir sur le réseau social X, persuadés qu’il se passe quelque chose entre eux.

Rappelons que Lucie a annoncé en décembre dernier son divorce avec Patrice Maktav de la Star Academy saison 1. C’est sur Instagram que Lucie Bernardoni a choisi de rendre son divorce public. Ils ont été mariés pendant 5 ans.



Publicité





De son côté, Michaël Goldman reste très discret sur sa vie privée. Il était au château avec Lucie pour les prises de tonalités et choix du prochain prime spécial « carte blanche ».

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations finale : Pierre passe devant Julien (SONDAGE)

VIDÉO Michaël et Lucie complices à la Star Academy