Star Academy : quel planning pour la dernière semaine de Julien et Pierre ? (programme)

Publicité





Dernière semaine pour la Star Academy saison 2023. Julien et Pierre, les finalistes, sont désormais dans la dernière ligne droite !





Quel planning pour eux pour cette dernière semaine à deux au château de Dammarie-les-Lys ?







Publicité





Ce lundi, Julien s’est levé à 5h du matin. Il est parti pour la journée chez lui, à Pau. Pendant ce temps là, Pierre suivra des cours particuliers toute la journée : sport et chant le matin, théâtre et expression scénique l’après-midi, et prise de tonalité ce soir.

Mardi, c’est Pierre qui partira pour la journée chez lui, en Normandie. Julien suivra lui aussi des cours particuliers toute la journée : sport et chant le matin, théâtre et expression scénique l’après-midi, et prise de tonalité ce soir.



Publicité





Mercredi matin, c’est les dernières évaluations ! Les deux finalistes ont carte blanche, ils doivent surprendre les professeurs. Et ils auront une impro de théâtre. L’après-midi, ce sera cours de théâtre et répétitions.

A partir de jeudi, il n’y aura plus que des répétitions pour la finale. On ne sait pas encore si Julien et Pierre quitteront définitivement le château jeudi ou vendredi.

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations finale : Pierre passe devant Julien (SONDAGE)

Sondage Star Academy finale, qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Julien Pierre Résultats Vote

Toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.