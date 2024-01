Ici tout commence spoiler : Gaëtan perd le contrôle et ment à Salomé... (vidéo épisode du 30 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Gaëtan va totalement perdre le contrôle dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Pour son rêve de devenir boxeur à haut niveau malgré son âge, il va être prêt à tout… Et même à mentir à Salomé !

En effet, dans quelques jours, Gaëtan va gagner un combat mais il est sous l’emprise de stéroïdes.











Gaëtan se dope pour être performant et cache à Salomé un important hématome… Il échange des sms avec son dealer alors que Salomé le félicite pour sa victoire et sort le Champagne ! Elle est loin d’imaginer ce que prend Gaëtan pour être plus performant, quitte à mettre sa santé en grand danger.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 850 du 30 janvier 2024, Gaëtan met à Salomé



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

