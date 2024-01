Star Academy : qui a été éliminé lors du 11ème prime ? (résumé + replay du 13 janvier 2024)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 11 du samedi 13 janvier 2024 – C’est parti pour le onzième prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 5 élèves encore en compétition ouvrent le bal sur « Envole moi ».





Nikos Aliagas rappelle que Pierre est immunisé alors qu’Axel, Héléna, Julien et Lénie sont nominés. Il annonce que les votes sont très serrés ! Il salue ensuite tous les professeurs.







Publicité





Lénie est aux côtés de Bonnie Tyler pour « Total Eclipse of the Heart ». La chanteuse oublie des paroles de sa propre chanson ! Bonnie Tyler félicite Lénie et annonce qu’elle a fait mieux qu’elle. Elle avoue avoir oublié où elle en était, par habitude de la chanter seule. Adeline félicite Lénie, elle l’a trouvée géniale.

Magnéto sur Julien, éliminé le premier du marathon des évaluations. Il reprend ensuite « La quête » de Jacques Brel. Il reçoit une véritable ovation du public en plateau ! Michaël le félicite, il salue un grand chanteur et un grand interprète. Cécile avoue qu’elle tremble, elle est très émue et affirme elle aussi que c’est un très grand interprète.



Publicité





Place ensuite à Hoshi et Héléna sur « Amour censure ». Pierre a beaucoup aimé et les félicite. Nikos annonce que Hoshi sera au château demain pour le débrief avec Cécile.

Nikos annonce au retour des pubs que c’est très serré et qu’il n’y a que 400 voix d’écart entre les deux derniers !

Magnéto sur Axel, qui chante ensuite « Fan » de Pascal Obispo. Michaël le félicite, il trouve qu’il est si fort que ça a paru facile. Il affirme qu’il a brillé. Adeline a beaucoup aimé car il a fait sa version.

Place ensuite à une battle des nominés sur « Tu es mon autre » de Lara Fabian et Maurane. Cécile sort son joker, elle ne peut pas choisir. Adeline donne son coup de coeur à Héléna !

Magnéto Star Ac Mix

MC Solaar et Pierre interprètent « Caroline ». Pierre avoue que c’était fou, il a eu une chance folle de chanter avec lui. Le prof de théâtre trouve que ça a fonctionné et le félicite. Michaël avoue que c’était un piège, il était un peu désarmé mais il l’a très bien fait.

Magnéto sur Lénie, qui chante ensuite « Baby on more time » de Britney Spears. Malika salue « une progression dans la progression ». Adeline la félicite.

La soirée continue avec Axel et Pierre de Maere sur « Un jour je marierai un ange ». Adeline a senti Axel un peu perturbé au début à cause d’un souci de son et l’a senti un peu hésitant.

Magnéto sur les visites des artistes cette semaine au château

Place ensuite à une collégiale sur « Footloose ».

Magnéto sur Héléna, qui chante ensuite « Memory » de Barbra Streisand. Adeline salue la difficulté, elle annonce que le défi est relevé même si elle doit des choses à encore travailler. Cécile salue l’interprétation, elle a été très touchée.

Julien chante ensuite en duo avec Eloïz sur « Hey Bro ». Cécile le félicite et Eloïz trouve qu’il a relevé le défi.

Magnéto sur Pierre, immunisé cette semaine. Il chante ensuite « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion. Adeline a trouvé ça magnifique, elle l’a trouvé authentique. Nikos fait une annonce à Pierre : il a été décidé qu’à l’issue des votes du public, il va décider des affiches des demi-finales et va donc pouvoir choisir son adversaire !

Place à la battle des nominés sur « Je vais t’aimer ». C’est du très lourd pour chaque nominé ! Nikos demande aux profs leurs coups de coeur sur cette battle. Cécile le donne à Lénie, Malika le donne à Axel, Michaël avoue que c’est dur et le donne à Axel, Adeline dit Héléna, et Pierre le donne à Axel.

Dernière collégiale ce soir avant le verdict. Les élèves reprennent « One love » avec Marlène au piano.

Lénie éliminée de la Star Academy 2023

23h52 : c’est l’heure du verdict. Nikos annonce les noms des qualifiés dans un ordre aléatoire : Héléna, Julien, et… Axel ! Lénie est donc éliminée ce soir !

Star Academy 2023, le replay du prime 11 du 13 janvier

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.