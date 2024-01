Star Academy estimations : Julien toujours loin devant, Axel éliminé ? (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 estimations nominations 10 sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2023, alors que c’est en ce moment que se déroule le onzième prime à l’issue duquel on connaitra les noms des quatre demi-finalistes de la saison. Rappelons que cette semaine, Axel, Héléna, Julien et Lénie sont nominés tandis que Pierre est immunisé.





Et actuellement, c’est toujours Julien qui est toujours loin devant avec 34% des votes de notre sondage.







Il est stable et suivi par Héléna, en hausse avec 29% des votes de notre sondage à l’heure actuelle. Lénie est elle aussi en hausse avec 21%. C’est plus compliqué pour Axel, bon dernier et encore en baisse avec seulement 16% des votes de notre sondage.







Axel sera-t-elle éliminé ce soir ou va-t-on assister à une surprise ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !



Sondage Star Academy nominations semaine 10, qui doit rester ?