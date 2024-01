« Sur la piste d’un serial killer » : votre téléfilm ce 15 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Sur la piste d'un serial killer » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 15 janvier 2024





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Sur la piste d’un serial killer » : l’histoire, le casting

Enceinte de sept mois, Lacey emménage avec Cam et ses deux filles, Kira et Maddie. Elle anime une émission sur internet qui traite d’affaires criminelles non résolues. Elle s’attaque à un nouveau cas : le meurtre de Marisa, intervenu trois ans après le meurtre de Sarah. Lacey enquête avec la complicité de Bianca et de Valentine, malgré les menaces répétées qui pèsent sur elle pour la dissuader de continuer.v

Avec : Kate Miner (Lacey), Matthew MacCaull (Cam), Sophia Carriere (Kira), Andrea Abreu (Maddie)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Jamais sans ma soeur ».

« Jamais sans ma soeur » : l’histoire et le casting

Hannah fête son anniversaire avec sa sœur Darcie et leur famille d’accueil, Keith et Gillian, qui souhaitent adopter les deux filles. Mais une dispute éclate et Hannah fait le mur pour retrouver son petit copain… Désormais portée disparue, Gillian suspecte son petit ami de lui avoir fait du mal. La police est convaincue qu’il s’agit d’une fugue. Darcie mène l’enquête pour comprendre ce qui est arrivé à sa sœur et finit par découvrir un secret de famille qui pourrait la mettre elle aussi, en danger.

Avec : Corina Akeson (Gillian), Maddy Hillis (Darcie), Jay Hindle (Keith), Alaska Leigh (Hannah)