Tennis Brisbane : suivre Nadal / Thompson en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Brisbane tournoi tennis ATP – le match Nadal / Thompson en direct, live et streaming, c’est ce matin sur Eurosport. Après deux victoires pour bien débuter l’année 2024, Rafael Nadal est en quart de finale à Brisbane ce vendredi matin. Il affronte l’australien Jordan Thompson.





Un match programmé à 11h ce vendredi 5 janvier 2024 et à suivre en exclusivité sur Eurosport.







Après presqu’un an d’absence pour cause de blessure, Nadal réussit bien son retour cette semaine et impressionne à Brisbane. A près d’une semaine du coup d’envoi de l’Open d’Australie, l’espagnol affronte aujourd’hui Jordan Thompson, 43ème au classement ATP.



Nadal / Thompson en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (abonnement payant).

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Nadal / Thompson, quart de finale du tournoi de tennis ATP de Brisbane, un match à suivre ce matin sur Eurosport.