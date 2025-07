Wimbledon : la finale dames Anisimova / Swiatek en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Wimbledon 2025 tennis – Anisimova / Swiatek en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon se poursuit ce samedi 12 juillet 2025 avec la finale dames entre Amanda Anisimova et Iga Swiatek.





A suivre cet après-midi à partir de 17h sur le Court Central en exclusivité sur beIN SPORTS.







La finale dames de Wimbledon 2025 oppose l’Américaine Amanda Anisimova à la Polonaise Iga Świątek, dans un choc inattendu et prometteur. Anisimova, tête de série n°13, réalise un retour spectaculaire au plus haut niveau, ponctué par une victoire impressionnante face à la n°1 mondiale Aryna Sabalenka en demi-finale. À 23 ans, elle dispute sa première finale en Grand Chelem, portée par un jeu offensif et une grande solidité mentale.



Face à elle, Świątek, tête de série n°8 et ancienne numéro 1 mondiale, vise un sixième titre en Grand Chelem, le tout premier sur gazon. Restée invaincue en finale de Grand Chelem jusqu’ici (5-0), la Polonaise veut prouver qu’elle peut aussi briller hors de Roland-Garros. Cette finale inédite entre deux joueuses aux trajectoires contrastées promet un duel intense entre puissance et régularité, sous les yeux du Centre Court de Wimbledon.

Anisimova / Swiatek en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 17h sur beIN SPORTS.

Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

Anisimova / Swiatek, finale dames du tournoi de tennis de Wimbledon 2025, un match à suivre aujourd’hui sur beIN SPORTS.