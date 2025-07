Wimbledon : Fritz / Alcaraz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Wimbledon 2025 tennis – Fritz / Alcaraz en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon se poursuit ce vendredi 11 juillet 2025. Le double tenant du titre Carlos Alcaraz affronte l’américain Taylor Fritz en demi-finale.





A suivre cet après-midi à partir de 14h30 sur le Court Central en exclusivité sur beIN SPORTS.







Carlos Alcaraz, tenant du titre et numéro 2 mondial, vise une troisième finale consécutive et un troisième sacre à Wimbledon. Il arrive sur une série de 23 victoires consécutives, ponctuée du titre à Roland‑Garros le mois dernier.

Face à lui, Taylor Fritz, numéro 5 mondial, dispute sa première demi-finale à Wimbledon. Spécialiste du gazon et récent vainqueur des tournois de Stuttgart et Eastbourne, Fritz mise sur sa puissance au service et un jeu agressif pour limiter l’impact d’Alcaraz en fond de court.



Fritz / Alcaraz en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 14h30 sur beIN SPORTS.

Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

Fritz / Alcaraz, quart de finale du tournoi de tennis de Wimbledon 2025, un match à suivre aujourd’hui sur beIN SPORTS.