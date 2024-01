« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 6 janvier 2024 : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 6 janvier 2024 – Ce samedi soir à la télé, M6 lance la saison 4 inédite de la série « The Rookie, le flic de Los Angeles ». Au programme, 3 épisodes inédits suivi de 2 rediffusions.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur 6PLAY et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 6 janvier 2024 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 4 – épisode 1 : La vie et la mort

L’agent Nolan et toute l’équipe se lancent dans une course contre la montre : ils doivent retrouver au plus vite Angela Lopez, qui a été enlevée le jour de son mariage, non seulement pour sauver sa vie, mais aussi celle de son enfant à naître.

Saison 4 – épisode 2 : Cinq minutes

Nolan et Chen rencontrent un voleur notoire qui les met sur la piste d’un vol potentiellement important autour du grand gala du Getty. Pendant ce temps, Nolan trouve le courage de demander à Bailey de sortir avec lui.



Saison 4 – épisode 3 : Dans la ligne de feu

Nolan et Chen se rendent sur les lieux d’un incendie mais soupçonnent une situation plus complexe qu’il n’y paraît. Pendant ce temps, après avoir été témoin d’un tir de sniper, l’équipe recherche le tireur et découvre que l’auteur est en lien avec l’un des leurs…