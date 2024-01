« The Voice 2024 » : la nouvelle saison débarque le 10 février sur TF1

Publicité





« The Voice 2024 » : la nouvelle saison débarque le samedi 10 février sur TF1. Avis aux fans, le grand retour tant attendu de « The Voice » est programmé pour le samedi 11 février 2024 dès 21h10 sur TF1 et MYTF1.











The Voice » est une grande famille qui a l’immense plaisir de retrouver cette année son coach historique et emblématique : Mika. Mika pourra faire parler son expérience, pour tenter de décrocher un troisième trophée. Fin stratège et compétiteur hors pair, il sera à coup sûr surveillé de près par les autres coachs.

Mika va retrouver à ses côtés une autre coach emblématique, son amie Zazie. Zazie a remporté la dernière saison avec son talent Aurélien Vivos. Son expérience fait d’elle une coach redoutable, avec déjà trois trophées à son actif.

Vianney qui enchaîne les succès, les tubes, les tournées, les collaborations et les albums avec singularité et naturel, revient pour sa quatrième saison dans le fauteuil rouge. Un coach exigeant, mais toujours très humain et à l’écoute de ses talents.



Et enfin, « The Voice » est très fière d’accueillir pour la seconde fois consécutive le duo Bigflo & Oli. Avec leur bonne humeur contagieuse, Bigflo & Oli apportent un vent de folie sur le plateau.

Mika, Zazie, Vianney, Bigflo & Oli, 5 coachs en forme olympique pour « The Voice » 2024 !

DES TALENTS AUTHENTIQUES

Côté casting, les talents de « The Voice » repoussent les frontières de la musique pour vous offrir une saison encore plus incroyable, avec un cru de talents offrant la plus grande diversité de profils jamais eu. Des talents exceptionnels venant de tous les horizons musicaux imaginables : qu’ils soient chanteurs de pop, de rock, de rap, de musique classique, de jazz, de world music, de chant viking ou de tout autre genre, « The Voice » est la scène où tous les artistes peuvent s’exprimer, partager leur art et briller.

« The Voice » est également multigénérationnelle. De 16 ou 72 ans, leur voix a sa place ici. Les générations se rejoignent pour partager leur amour de la musique et inspirer les uns les autres. « The Voice » est le reflet de la richesse des voix à travers le temps.

Parmi les talents, vous trouverez une boulangère qui est spécialisée dans un univers musical qui n’a jamais été représenté sur la scène de « The Voice » et qui devrait surprendre les coachs et téléspectateurs. Mais également, une vendeuse en charcuterie sur les marchés, un pilote de ligne, un vigneron, un comptable, une coiffeuse ou encore un jeune homme qui travaille dans un EPHAD, une banquière, un entrepreneur en bâtiment, des retraités qui réalisent enfin leurs rêves musicaux…

« THE VOICE, COMEBACK » : UNE COMPÉTITION DIGITALE INÉDITE À VOIR SUR TF1+

Camille Lellouche arrive dans « The Voice » avec « The Voice, Comeback », un tout nouveau dispositif digital de 8 épisodes.

Dans ce concours parallèle à la compétition, Camille Lellouche assistera aux prestations depuis les coulisses et pourra offrir une seconde chance à 6 talents lors des auditions à l’aveugle puis à 2 autres talents lors des cross battles. Elle les coachera et les guidera dans l’aventure « The Voice, Comeback » qui sera diffusée uniquement sur TF1+, la nouvelle plateforme de streaming gratuit.

Après plusieurs phases éliminatoires où les candidats repéchés se produiront devant Camille Lellouche, elle désignera un seul talent qui aura la chance de réintégrer le concours « The Voice » directement en demi-finale.

« THE VOICE LA SUITE »

Pour cette saison 2024, « The Voice la Suite » devient un talk-show musical. Oubliez le calme de fin soirée, place à un lieu d’échanges passionnés où les 5 coachs et des invités seront au cœur de débats enthousiastes et captivants, menés par Nikos Aliagas.

Au programme du talk, bonne humeur et ambiance décontractée avec Nikos Aliagas, Zazie, Mika, Vianney, Bigflo & Oli, pour parler de l’actualité musicale et dévoiler des images insolites, ainsi que des invités de marques tels que, Camille Lellouche, Aurélien Vivos, Michèle Larroque, Claudia Tagbo, Abi Bernadoth ou encore, Vike.

L’OUVERTURE PROCHAINE DE « THE VOICE CAFÉ »

C’est une première mondiale : « The Voice Café » ouvrira ses portes en France en 2024. Ce sera un lieu unique : à la fois restaurant, karaoké et musique live. Rendez-vous dans quelques mois pour vous dévoiler cet incroyable projet !

« The Voice » est de retour et c’est à compter du samedi 10 février 2024 sur TF1.