Danse avec les Stars : nouvelle saison le 16 février 2024 sur TF1

Danse avec les Stars est de retour sur TF1 le vendredi 16 février 2024 pour une saison 13 ! Une nouvelle saison toujours orchestrée par Camille Combal pour laquelle il va falloir patienter encore 2 jours pour connaitre le casting complet et le nouveau jury.











Danse avec les Stars, le casting complet bientôt dévoilé

Pour cette 13ème saison orchestrée par Camille Combal, une partie du casting a été dévoilée : James Denton (Acteur), Cristina Córdula (Animatrice de télévision et conseillère en image), Cœur de Pirate (Chanteuse) ainsi que Inès Reg (Humoriste) !

Pour connaitre la suite et fin du casting, TF1 donne rendez-vous ce jeudi 25 janvier sur ses réseaux sociaux de « Danse avec les Stars » et de « TF1 », pour révéler la totalité du casting mais également le jury de la prochaine saison !

Danse avec les Stars, la suite

Après le show de « Danse avec les Stars », en 2ème partie de soirée, Camille Combal vous fera revivre les temps forts du prime dans « Danse Avec Les Stars, La Suite » !



Entouré des personnalités, juges et danseurs, Camille Combal vous proposera de faire le plein d’images inédites et de réactions à chaud. Découvrez les coulisses du prime, les « off » de tous nos couples lors de leur semaine d’entraînement, les moments incontournables auxquels vous avez échappé, et les secrets de fabrication de l’émission !

Quel couple remportera la treizième édition de « DANSE AVEC LES STARS » ? Qui succédera à Billy Crawford ? Rendez-vous le vendredi 16 février à 21h10 sur TF1 et TF1+ !