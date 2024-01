« Tout pour Agnès » : nouvelle série avec Michèle Laroque ce soir sur France 2 (8 janvier 2024)

Publicité





Tout pour Agnès au programme TV du lundi 8 janvier 2024 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Tout pour Agnès ». Une série librement inspiré du livre de Roger-Louis Bianchini et de l'histoire vraie du Palais de la Méditerranée, avec dans les rôles principaux, Michèle Laroque, Yannick Choirat, et Marie Zabukovec.





A voir dès 21h10 sur France 2







« Tout pour Agnès » – le synopsis

Nice, années 1970. Renée Le Roux dirige d’une main de fer le casino historique de la ville, objet de toutes les convoitises. En pleine guerre des tapis verts, Renée Le Roux se dresse seule face à la mafia et refuse de céder aux intimidations et aux propositions de rachat de son principal concurrent, Jean-Dominique Fratoni, bien décidé à devenir « l’empereur des Jeux » de la Côte d’Azur.

Mais au cœur de ce combat, sa fille, Agnès, fait un pari qui lui échappe. Désormais les règles du jeu ont changé. Poussée par son amant, le sulfureux avocat Maurice Agnelet, Agnès vend ses parts du casino familial à Jean-Dominique Fratoni. Quelques mois plus tard, Agnès disparaît mystérieusement.

A qui peut bien profiter le crime ? Pour Renée, aucun doute : Maurice Agnelet a tué sa fille pour remporter la mise. S’engage alors entre eux un jeu de dupes, un jeu du chat et de la souris, un combat de quarante ans… jusqu’à ce qu’éclate la vérité !

Vos épisodes du 8 janvier 2024

Episode 1 : Nice, années 1970. Renée Le Roux dirige d’une main de fer le Palais de la Méditerranée, fleuron des casinos français.

Mais l’établissement prend l’eau, ruiné par une mauvaise gestion et assailli par la concurrence. En pleine guerre des tapis verts, la tension monte. Malgré les assauts répétés de son ennemi Jean-Dominique Fratoni, bien décidé à racheter le Palais, Renée refuse de céder. Maurice Agnelet, jeune avocat ambitieux, lui apporte alors son aide. Très vite, il gagne la confiance de la famille Le Roux et devient à la fois le conseiller du casino, dont il rêve de prendre la direction, et l’avocat d’Agnès, la fille de Renée Le Roux.



Episode 2 : Renée Le Roux est désormais la nouvelle gérante du Palais. Mais quand elle refuse de le nommer directeur général, Maurice Agnelet promet de se venger. Il séduit alors sa fille Agnès, qu’il sait folle amoureuse de lui. Il pousse la jeune femme à vendre ses parts du casino à l’ennemi de sa mère, Jean-Dominique Fratoni. Trahie par sa fille, Renée Le Roux est détrônée. Sa vengeance assouvie, Maurice Agnelet se désintéresse d’Agnès qui sombre dans une profonde dépression.

« Tout pour Agnès » : les interprètes

Avec Michèle Laroque (Renée Le Roux), Yannick Choirat (Maurice Agnelet), Marie Zabukovec (Agnès Le Roux), Stéphane Pezerat (Bernard Casal), Yannig Samot (Yacine Dridi), Grégoire Bonnet (Maître Gilbert)…