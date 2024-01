« Sam » du 8 janvier 2024 : lancement de la saison 7 ce soir sur TF1

Publicité





« Sam » au programme TV du 8 janvier 2024. Ce soir sur TF1, c’est le lancement de la saison 7 de la série « Sam ». Et dans le rôle de Sam, Natacha Lindinger cède sa place à Hélène de Fougerolles.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.







Publicité





« Sam » du 8 janvier 2024 : les deux premiers épisodes de la saison 7

Episode 1 « William » : Alors que les cours ont repris depuis plusieurs semaines et que professeurs et élèves s’étaient fait à l’idée de ne plus jamais revoir Sam, celle-ci débarque soudainement à l’école Valadier pour reprendre son poste de professeure de français. Quelle raison secrète l’a-t-elle poussé à revenir à Saint-Paul ? Et surtout, va-t-elle rester ?

Episode 2 « Fanny » : Le retour d’Anne-Marie et l’annonce de la vente du château a provoqué un raz de marée chez les professeurs, mais c’est surtout la rencontre avec Maxime, le nouveau propriétaire des lieux, qui met tout le monde mal à l’aise. Et particulièrement Sam, qui a bien du mal à résister au sex-appeal de cet homme. Entre Laurent et Maxime, le cœur de Sam s’emballe, mais saura-t-elle gérer ses pulsions ?



Publicité





Présentation de la saison 7

Deux mois après son départ et alors qu’elle avait juré de ne plus jamais remettre les pieds au village … Sam fait son grand retour à Saint-Paul Le Truchon. Mais elle ne compte pas s’éterniser, elle a juste un petit problème à régler et elle repart fissa ! Sauf que… à son arrivée, c’est le chaos général !

L’école Valadier est privée de directrice et il manque (encore !) une prof. Entre culpabilité et envie, Sam va rester et défendre à bras-le-corps l’école, menacée de fermeture depuis qu’Anne-Marie l’a vendue à son neveu, un jeune entrepreneur richissime et arrogant.

À l’approche de la cinquantaine, Sam, qui fait face à des bouleversements autant physiques que psychologiques, va avoir bien du mal à résister au sex-appeal du jeune homme. Mais qu’adviendra-t-il alors de sa relation avec Laurent, le beau maire du village ?

Casting

Hélène de Fougerolles (Sam), Fred Testot (Xavier), Amaury de Crayencour (Maxime), Chantal Ladesou (Anne-Marie), Thierry Neuvic (Laurent), Charlotte Gaccio (Aurélie), Fanny Gilles (Véronique), Noom Diawara (Damien), Saliha Bala (Malhia), Edouard Michelon (Hervé), Norbert Ferrer (Dr Blanchat), Catherine Demaiffe (Nathalie), et Kevin Dias (Alex)