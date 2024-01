Un si grand soleil du 15 janvier : Estelle annule le mariage (résumé et vidéo épisode 1317 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 15 janvier 2024, spoiler résumé de l’épisode 1317 en avance – Alors que votre épisode est déprogrammé ce soir, que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 15 janvier 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Estelle et Guilhem marchent dans la rue, il lui propose de passer la journée ensemble. Estelle dit qu’elle doit travailler et Guilhem lui dit que quand ils seront mariés l’argent ne sera pas un problème. Estelle lui dit qu’elle n’est pas avec lui pour son argent et lui parle de l’allusion d’Elisabeth. Guilhem est en colère…

Estelle préfère marcher, Guilhem en profite pour appeler Elisabeth. Il lui reproche d’avoir déversé sa haine contre Estelle. Elisabeth lui dit qu’elle dit ce qu’elle pense et elle lui confirme que son mariage sans contrat est une erreur. Guilhem lui dit d’aller se faire voir, elle ne supporte pas le bonheur des autres.



Ludo retrouve Jade, qui ne va pas bien. Elle s’inquiète de ce qui va se passer mais Ludo lui dit que les flics sont sur un gang, ils ne sont pas du tout sur elle. Jade s’inquiète quand même par rapport à ses empruntes. Ludo pense que ça va bien se passer. Mais au commissariat, Elise informe Alex qu’une des empruntes relevées dans la concession matche avec Jade… Il est sous le choc et ne la croit pas coupable. Elise pense que c’est la preuve qu’elle est de retour à Montpellier et qu’elle s’intéresse de près au magasin de motos.

Bilal est avec Akim et lui demande s’il a des nouvelles de Margot. Il lui dit que non, Bilal lui conseille de faire le premier pas mais il n’en a pas envie. Au même moment, Margot appelle Akim. Il lui demande si elle part toujours à Los Angeles, elle lui dit que oui et il raccroche direct. Bilal lui dit qu’il fait n’importe quoi.

A la concession, Sandra nie avoir déjà vu Jade. Ça ne lui dit rien. Pendant ce temps là, Jade propose son aide à Elodie. Elle tourne en rond elle n’en peut plus. Sandra l’appelle pour la prévenir suite à la découverte de ses empruntes. Elle lui jure qu’elle n’a rien à voir avec tout ça, Sandra lui dit qu’elle n’a aucun doute et qu’elle l’a couverte. Jade la remercie.

Au commissariat, Elise dit à Becker qu’ils ont une suspecte, Jade. Alex pense que ça ne correspond pas, il dit que c’était peut être un hasard. Mais avec un casier pareil, Becker ne croit pas au hasard et va lancer un avis de recherche. Alex appelle Ludo pour le prévenir. Alex arrive pour comprendre.

Estelle appelle Carine, elle lui confie qu’elle a fait une crise d’angoisse pendant la soirée. Elle se demande si ce mariage est une bonne idée. Carine lui dit que si elle ne se sent pas de se marier, elle peut encore dire non. Ce qui compte c’est ce qu’elle veut. Au cabinet, Guilhem est avec Jessica. Il lui demande à l’aider de choisir le lieu du mariage…

Alex retrouve Ludo et lui demande de lui expliquer. Ludo lui assure que Jade était employée à la concession. Alex lui explique que le problème c’est que ses collègues vont enquêter sur les empruntes de Jade, et ils ont réactivé l’avis de recherche. Pour Alex, la meilleure solution c’est que Jade se rende. Mais Ludo lui rappelle qu’elle est recherchée dans plusieurs affaires. Ludo explique ensuite à Jade qu’il ne peut rien faire pour eux. Ludo lui propose de partir en Espagne le temps qu’ils trouvent les coupables… Jade n’en peut plus.

Margot vient relancer Akim, elle lui propose de venir avec elle. Mais Akim n’a pas envie de s’asseoir sur sa carrière. Il s’en va, Margot s’effondre…

Guilhem attend Estelle avec un bouquet de roses. Il lui dit qu’il a passé la journée à prospecter pour leur mariage. Mais Estelle lui annonce qu’elle ne veut plus se marier ! Guilhem est sous le choc mais lui dit que le mariage n’est pas important. Estelle lui dit que tout est allé très vite, elle a besoin de réfléchir. Elle est désolée, elle rentre chez elle…

VIDÉO Un si grand soleil du 15 janvier extrait, Estelle annule le mariage

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv