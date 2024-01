Un si grand soleil spoilers : Maéva fait un choix, les résumés jusqu’au 2 février 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 2 février 2024 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton quotidien Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 29 janvier au 2 février 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Maéva va finalement faire un choix. Elle va quitter Robin pour vivre son histoire avec Tom au grand jour.

De son côté, Hélène est dans la tourmente. Contre toute attente, Claire la soutient ! Quant à Elodie, elle apprend une mauvaise nouvelle… Et Laurine fait une rencontre qui va avoir de lourdes conséquences…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 29 janvier au 2 février 2024

Lundi 29 janvier 2024, épisode 1327 : A la surprise générale, Claire trouve des circonstances atténuantes à Hélène et la soutient. De leur côté, Chloé et Evan en ont assez de devoir subir la mauvaise humeur de Robin.

Mardi 30 janvier 2024, épisode 1328 : Florent essaie d’aider Hélène qui est de plus en plus inquiète par ce qu’elle découvre. Maeva est obligée de mettre les points sur les « i » avec Tom après un incident au lycée.

Mercredi 31 janvier 2024, épisode 1329 : Alors que Yann s’interroge sur la stratégie de Becker, une nouvelle menace plane sur Hélène. Maéva, quant à elle, décide de vivre vraiment ses sentiments, et Kira et Louis ont un grand projet…

Jeudi 1er février 2024, épisode 1330 : Tandis qu’Elodie apprend une très mauvaise nouvelle, Laurine fait une rencontre, dont elle est loin de se douter des conséquences. En parallèle, Yann continue d’enquêter et découvre un élément déterminant…

Vendredi 2 février 2024 : pas d’épisode (rugby)

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 15 au 19 janvier 2024 en cliquant ICI

du 22 au 26 janvier 2024 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.