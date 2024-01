Un si grand soleil du 23 janvier : Johanna enfonce Akim (résumé et vidéo épisode 1321 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 23 janvier 2024, spoiler résumé de l'épisode 1321 en avance





Akim n’a pas réussi à dormir, il est à la coloc avec Bilal. Margot l’appelle, elle s’inquiétait de ne pas réussir à le joindre. Elle veut le voir pour lui parler, il accepte. Pendant ce temps là, Johanna appelle Marc pour qu’il écrive un papier sur la mort de Guilhem. Elle charge Akim et dit que sa version ne tient pas. Elle lui explique que Guilhem allait se marier avec Estelle et qu’Akim était son amant. Elle pense que c’est une mise en scène et va se constituer partie civile.

Elise et Alex viennent interroger Sandra au sujet de Jade. Il lui montre Jade sur une vidéo. Sandra dit qu’elle n’avait pas vu la ressemblance entre les deux photos. Jade est l’une de ses vendeuses depuis quelques mois mais elle est en arrêt maladie depuis une semaine. Elle leur donne son adresse. En repartant, Elise s’agace que Sandra les ait pris pour des débiles. Elle se demande si elles n’ont pas fait le casse ensemble, mais Alex n’y croit pas. Sandra appelle Jade pour la prévenir qu’ils ont découvert qu’elles se connaissaient.



Akim et Margot discutent, Akim ne sait pas comment il va faire pour vivre avec ça sur la conscience. Margot lui dit qu’il n’a pas eu le choix. Elle annonce à Akim qu’elle ne part plus, elle a pris conscience de ses priorités et c’est lui ! Margot dit à Akim qu’elle l’aime et que le plus important c’est qu’ils soient ensemble. Ils s’embrassent.

Estelle est avec Carine, il dit être en plein cauchemar et elle culpabilise. Elle pense que c’est à cause de lui qu’il a pété un plomb et elle n’aurait jamais du acheter cette arme. Carine lui dit d’arrêter de se torturer. Il devait aller très mal avant leur rupture, elle ne doit pas se sentir coupable. Mais Estelle a peur qu’Akim ait de gros problèmes.

Jade dit à Ludo qu’elle pense qu’elle doit se rendre. Elle s’inquiète pour Sandra. Ludo pense qu’elle doit rester là, elle panique pour rien. Il a confiance en Alex pour choper les vrais coupables.

Alex et Elise expliquent à Becker que l’appartement de Jade a été vidé en partie. Alex pense que Jade n’a pas forcément volé les motos, mais Elise est toujours à fond. Il pense que ce qu’elle dit ne tient pas. Becker dit à Elise de rester sur la piste de Jade et à Alex d’enquêter sur les autres pistes.

Manu est avec Akim, il tente de le rassurer. Mais Akim rumine, il pense être ne pas être un bon flic. Mais Manu lui dit qu’il se trompe.

Margot veut parler à Johanna, elle a lu l’article dans Midi Libre. Elle est scandalisée par les propos de Johanna. Elles se disputent sous les yeu de Claudine. Pendant ce temps là, Elisabeth pleure dans les bras d’Alain, elle s’en veut de ne pas avoir su protéger Guilhem, qui a toujours été là pour elle.

Le responsable du port appelle Alex, il a repéré un conteneur suspect. Il lui donne le numéro du conteneur et il lui explique où il se trouve. Il est censé partir demain.

Claudine recadre Margot au sujet de la façon dont elle a parlé à Johanna. Margot annonce à Claudine qu’elle ne remettra plus jamais les pieds dans son cabinet !

