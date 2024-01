Star Academy, Axel se confie : « je suis un peu triste » (VIDÉO Quotidien)

Publicité





Deux jours après son élimination de la Star Academy 2023, Axel était l’invité de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC ce lundi soir.





L’occasion de se confier sur ses deux mois et demi passés au château mais aussi sur son élimination aux portes de la finale.







« Je suis trop content pour mon pote ! C’était mon pote de l’aventure et je me dis qu’il y a au moins un de nous deux qui va en finale ! (…) Je suis trop heureux pour lui » a déclaré Axel au sujet du moment où il apprend qu’il est éliminé et que c’est Julien qui va en finale. « Je suis un petit peu triste, forcément je voulais aller en finale mais je me dis que j’ai un beau parcours, c’était mon objectif d’aller dans le carré final et j’y étais donc je suis très heureux »

Axel s’est exprimé sur le fait qu’il portait des lentilles pour cette demi-finale : « Oui il y avait les lentilles, mais je voyais quand même un peu flou. Je m’étais dit que sans lunettes ça serait bien. (…) Je voulais avoir un côté un peu plus bad boy, un peu moins premier de la classe. »



Son meilleur souvenir ? Son duo surprise avec Florent Pagny.

Son pire souvenir ? Sa première nomination.

VIDÉO Axel se confie dans Quotidien

