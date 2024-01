Un si grand soleil du 25 janvier 2024 : votre épisode encore déprogrammé !

Publicité





Un si grand soleil du 25 janvier 2024 déprogrammation – Encore une fois, votre série « Un si grand soleil » passe à la trappe, demain jeudi 25 janvier 2024.





En effet, l’épisode de « Un si grand soleil » ne sera pas diffusé, France 2 ayant choisi de faire une édition spéciale du journal de 20h consacré au monde agricole !







Votre série « Un si grand soleil » sera de retour dès le vendredi 26 janvier 2024 à l’horaire habituel avec le prochain épisode inédit.

Dans cet épisode, on peut vous dire que Johanna et Elisabeth vont vivre un moment très douloureux avec les funérailles de Guilhem. De son côté, Akim est officiellement innocenté et bénéficie d’un non-lieu. Et Jade part en cavale en laissant Ludo bouleversé.



