Un si grand soleil du 30 janvier : Becker oriente l'enquête vers... (résumé et vidéo épisode 1325 en avance)

Un si grand soleil du 30 janvier 2024, spoiler résumé de l'épisode 1325 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alix demande à Ludo d’appeler les secours. Hélène respire tandis que Christian essaie de parler. Alix ne comprend pas, Christian lui donne une clé usb avant de perdre connaissance. Les secours arrivent, Hélène a perdu beaucoup de sang elle doit être opérée d’urgence. Le pompier explique à Alix que Christian est mort. Elle veut accompagner Hélène à l’hôpital mais Yann refuse, il doit l’interroger.

La police scientifique est sur la scène de crime, Christian a une arme à la main. Alix et Ludo n’ont aucune idée de ce qui s’est passé. Alix explique qu’Hélène est sa collaboratrice tandis que Christian est un marchand d’art. Il voulait s’isoler pour écrire un livre. Alix reconnait quee Christian et Alix se connaissaient, ils ont été ensemble et se détestaient.



Akim est prêt à partir, il se confie à Bilal au sujet de Margot. Mais il pense qu’il doit son bonheur à la mort de Guilhem. Bilal lui dit d’arrêter de se prendre la tête et de profiter.

Margot passe au cabinet signer des papiers remettre sa démission. Claudine lui dit qu’elles peuvent rattraper le coup avec les américains. Mais Margot lui annonce qu’elle part en région parisienne avec son compagnon. Claudine lui dit qu’elle suit comme un petit toutou, elle est déçue. Margot l’envoie balader. Elle décide ensuite d’aller dire au revoir à Johanna. Margot est émue et lui dit qu’elle a beaucoup appris auprès d’elle, mais Johanna est glaciale et lui dit qu’elle a du travail.

A l’hôpital, tout le monde parle d’Hélène. Claire se demande si elle a voulu tuer Christian après leur rupture compliquée. David espère que c’est pas elle qui a tiré et Alain ne comprend pas qu’on puisse tuer quelqu’un par dépit amoureux.

Yann a regardé la valise de Christian, il pense qu’il n’était pas là pour écrire un livre. Il y avait ni cahier ni ordinateur. Il partage ses doutes avec Elise.

Claudine se plaint de Margot auprès de Florent. Mais il pense que les conflits au sein du cabinet ont contribué à sa décision. Claudine s’en offusque. Pendant ce temps là, Margot appelle Akim. Elle lui raconte ce qu’elle vient de vivre, elle n’a aucun regret de partir. Plus tard à l’aéroport, Margot dit au revoir à Akim et lui promet de le rejoindre très vite.

Claire vient voir Victor aux Sauvages. Elle lui annonce ce qui est arrivé à Hélène. Elle est sorti d’affaire mais elle aurait tiré sur son ex. Victor pense que c’est impossible. Pendant ce temps là, Alix en parle avec Ulysse. Elle pense qu’Hélène a pété un cable et a déclenché cette fusillade. Elle se sent responsable de ne pas être arrivée avant. Ulysse espère que les flics ne vont pas tomber sur l’histoire des Definod, ça pourrait leur retomber dessus… Alix pense qu’ils vont conclure à un drame passionnel.

Alain parle d’Hélène à Elisabeth. Il est sous le choc. Elle lui parle encore de Guilhem, Alain en a marre et s’énerve.

Au commissariat, Yann et Becker ne comprennent pas. Ni l’un ni l’autre n’avait de port d’arme. Yann pense que l’histoire du livre ne tient pas la route. Becker pense qu’il faut chercher du côté d’Alix, il est convaincu qu’elle est liée à tout ça !

