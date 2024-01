Un si grand soleil spoiler : Alix et Ulysse inquiets, Hélène va-t-elle parler ? (résumé épisode du 9 février 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1332 du 9 février 2024 – La police va finalement enquêter sur Alix et les faux tableaux Definod dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Yann vient interroger Hélène à l’hôpital au sujet des Definod…











Devant Florent, son avocat, Hélène ment et assure que les tableaux ne sont pas des faux. Elle dit n’être au courant de rien. Et quand Florent se retrouve seul avec Hélène, il lui demande de jouer franc jeu mais elle ne dit rien… Hélène décide de parler à Claire, elle lui demande de prévenir Alix et de lui assurer qu’elle ne la balancera pas.

Pendant ce temps là, Romain, le faux aide soignant, rode toujours autour d’Hélène… Et il se rend à la galerie d’Alix, où il pause discrètement un mouchard pour les écouter ! Il entend Alix et Ulysse, inquiets de la nouvelle expertise des faux tableaux…

