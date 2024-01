Un si grand soleil spoiler : Akim mis en examen pour le meurtre de Guilhem (vidéo épisode du 18 janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 18 janvier 2024 – Les choses vont mal tourner pour Akim la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Akim va être mis en examen pour le meurtre de Guilhem Cabestan !

C’est le juge Laplace qui est en charge du dossier, il décide de mettre Akim en examen mais le laisse en liberté provisoire.











Akim n’a plus le droit d’approcher Estelle alors que l’enquête doit dire si Akim était bien en légitime défense ou pas. Si Manu et Margot s’inquiètent pour Akim et espèrent que la légitime défense sera retenue, ce n’est pas le cas de Johanna ! L’avocate pense que jamais son oncle n’aurait pu tirer sur Akim. Elle pense que le policier a mis l’arme dans les mains de Guilhem après lui avoir tiré dessus !

Margot s’est chargée de trouver un bon avocat pour Akim mais avec Johanna contre lui, ça s’annonce compliqué…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1320 du 18 janvier 2024

