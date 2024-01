Un si grand soleil spoiler : Elisabeth s'attaque à Estelle... (vidéo épisode du 11 janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 11 janvier 2024 – Les choses vont mal tourner pour Estelle dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que c’est le jour des fiançailles de Guilhem et Estelle, la jeune femme va être perturbée par des mots méchants et blessants de la part d’Elisabeth…











Et pour cause, Elisabeth n’accepte pas que Guilhem se marie si vite avec une femme si jeune. Elle profite que Guilhem s’éloigne d’Estelle pour venir lui parler et la féliciter d’avoir mis la main sur un homme avec une grosse fortune ! Estelle est surprise et blessée, elle n’est pas avec Guilhem pour son argent ! La fiancée de Guilhem préfère s’isoler en bord de mer… Elle repense à Akim.

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1316 du 11 janvier 2024



