Un si grand soleil spoilers : Alix dans la tourmente, les résumés jusqu’au 26 janvier 2024

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu'au 26 janvier 2024





Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’Alix va se confronter à un retour désagréable… Il va se passer quelque chose à la galerie et à la surprise générale, Claire va défendre Hélène !

Pour Robin, le retour des vacances en Egypte n’est pas joyeux… Son histoire avec Maéva se termine et c’est un moment difficile pour l’adolescent.



Quant à Akim, il fait des projets d’avenir.

Lundi 22 janvier 2024, épisode 1323 : Akim voit enfin son avenir s’éclaircir. Celui de Ludo, en revanche, s’assombrit.

Mardi 23 janvier 2024, épisode 1324 : Alors qu’Akim commence à se projeter dans l’avenir, Alix voit réapparaître une vieille connaissance sans se douter de ce que sa venue va entraîner…

Mercredi 24 janvier 2024, épisode 1325 : Alors que tout le monde se pose une multitude de questions sur ce qui s’est exactement passé à la galerie d’Alix, Alain s’agace de plus en plus des propos d’Elisabeth sur Guilhem.

Jeudi 25 janvier 2024, épisode 1326 : En attendant qu’Hélène puisse éclaircir la situation, Alix continue de cacher des choses à Ludo. Le retour de vacances de Robin et ses parents ne se passe pas tout à fait comme prévu…

Vendredi 26 janvier 2024, épisode 1327 : A la surprise générale, Claire trouve des circonstances atténuantes à Hélène et la soutient. De leur côté, Chloé et Evan en ont assez de devoir subir la mauvaise humeur de Robin.

du 8 au 12 janvier 2024 en cliquant ICI

du 15 au 19 janvier 2024 en cliquant ICI

