Star Academy : Héléna et Pierre amoureux ? Axel répond à la rumeur

Au château de la Star Academy, Héléna et Pierre seront séparés quoiqu’il arrive à l’issue de la demi-finale de demain soir. Et depuis des semaines, les deux académiciens, très proches, sont au coeur de rumeurs sur une possible histoire d’amour.





Même Kev Adams l’a évoqué face à eux lundi à l’occasion d’un passage au château de Dammarie-les-Lys. Mais qu’en est-il réellement ?







Axel, interrogé par Ciné-Télé-Revue, a répondu à la rumeur cette semaine.

« Je les vois s’amuser comme je m’amuse avec mes frères et sœurs. Ils sont très complices, se taquinent tout le temp. Très honnêtement, il n’y a rien du tout » a déclaré le dernier éliminé de la Star Academy.



Voilà qui est dit !

Sondage Star Academy nominations demi-finale 2, qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Héléna Pierre Résultats Vote

Rendez-vous cet après-midi à 17h25 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.