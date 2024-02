13h15 le samedi du 10 février : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 10 février 2024 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il aura pour thèmes « Les inondés » et « L’école des cascadeurs ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2







13h15 le samedi du 10 février 2024 : Les inondés / L’école des cascadeurs

Les inondés

Le 8 février, Météo France a une fois de plus émis une alerte orange en raison d’un risque de crue sur la Canche, un cauchemar récurrent pour de nombreux résidents dont les maisons ont été inondées deux fois en moins de trois mois.

En réaction à cette situation critique, le Premier ministre Gabriel Attal, après sa première visite début janvier, est retourné dans le département pour apaiser la population et faire le point sur les engagements pris. Il a annoncé une aide supplémentaire de 10 millions d’euros pour accélérer les travaux de reconstruction, s’ajoutant à une enveloppe initiale d’au moins 50 millions d’euros.

Les équipes de l’émission « 13h15 le samedi » ont suivi pendant plusieurs mois des individus dont la vie a basculé en novembre dernier lors des premières inondations. À La Calotterie, Laurence et Daniel, un couple de maraîchers, ont vu leurs serres submergées par 1,20 mètre d’eau, entraînant la perte de toutes leurs cultures et de leurs réserves hivernales. Yovan, de retour dans le village de son enfance avec sa femme Marjorie et leurs quatre enfants, avait emménagé dans la maison de leurs rêves cinq jours avant qu’elle ne soit inondée. Ulysse, un boulanger passionné à Montreuil-sur-Mer, a perdu à la fois sa maison et son fournil, devenus insalubres.

Face à cette soudaine impossibilité d’habiter chez soi ou de poursuivre son métier, comment faire face ? Comment trouver un nouveau logement et parfois se réorienter professionnellement ? Entre solidarité, colère et débrouillardise, les sinistrés sont confrontés à des défis multiples.

L’école des cascadeurs

Le magazine s’est également dirigé vers la commune du Cateau-Cambrésis, près de Cambrai (Nord), où est implanté un centre de formation professionnelle spécialisé dans les techniques de la cascade.

Les séquences mémorables d’un film ou d’un spectacle vivant, telles que des « méchants » chutant d’une tour, des courses-poursuites en voiture ou à cheval, ou encore des bagarres défiant les lois de la gravité, laissent une empreinte durable dans l’esprit des spectateurs.

Cependant, derrière ces moments spectaculaires offerts au public se trouvent des professionnels de l’ombre qui effectuent les doublures des personnages lors des scènes dangereuses. Ces experts sont formés à une multitude de techniques pour assurer un rendu réaliste et sécurisé.



