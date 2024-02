Ici tout commence spoilers : Iris fait chanter Teyssier, un couple reformé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 12 au 16 février 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 12 au 16 février février 2024 – Alors que le week-end commence, vous êtes déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Iris et son arrivée fracassante à l’institut Auguste Armand.







La mère de Jim et Thibault est prête à tout et ne va reculer devant rien pour tenter de se rapprocher de ses fils… Jim est prêt à lui donner une nouvelle chance mais pas Thibault. Iris partage un secret avec Emmanuel, elle retrouve une lettre d’amour écrite par Teyssier qu’elle avait caché dans un coffre dans la cave de l’institut ! Emmanuel était très amoureux d’elle et Iris utilise cette lettre pour le faire chanter !

Emmanuel est donc contraint de ne pas virer Iris, Marc ne le comprend pas et ça crée des tensions entre eux… Et de son côté, Jasmine surprend une discussion d’Iris au téléphone et comprend qu’elle n’est pas là par hasard ! En cette Saint Valentin, le coeur de Jasmine balance entre Jim et Thibault.



Ethan quitte définitivement l’institut. Maya et Léonard ne le vivent pas bien… Quant à Hortense, elle décide de réunir un couple pour la Saint Valentin. Elle se met en tête de réunir Antoine et Rose ! Est-ce que sa mission cupidon va fonctionner ?

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 février 2024

Lundi 12 février 2024 (épisode 859) : Iris détient un élément crucial pour rester auprès de ses fils à L’institut. A force de fanfaronner avec ses conquêtes, Carla est prise à son propre piège. Maya et Léonard se retrouvent délaissés…

Mardi 13 février 2024 (épisode 860) : Remué par les retrouvailles avec sa mère, Jim commet l’irréparable. Hortense joue les cupidons pour la Saint-Valentin. Au Master, Lionel et Jude mettent les petits plats dans les grands.

Mercredi 14 février 2024 (épisode 861) : Jasmine surprend une étrange discussion d’Iris au téléphone… Carla prend son courage à deux mains. Pénélope vit une Saint-Valentin inattendue.

Jeudi 15 février 2024 (épisode 862) : Jasmine part en mission espionnage… Gaëtan partage une méthode miracle pour obtenir de bonnes notes. Hortense lance une brigade spéciale mariages !

Vendredi 16 février 2024 (épisode 863) : Jasmine est mise à l’épreuve par son cœur d’artichaut. A L’institut, Gaëtan se fait de nouveaux admirateurs. Pour le cours d’Olivia, Jude et Lionel se mettent en mode pro.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 12 au 16 février 2024

vidéo à venir

