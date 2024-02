Danse avec les Stars : le show pas en direct, le 1er prime déjà enregistré ! Découvrez les couples

Publicité





C’est vendredi prochain, le 16 février 2024, que TF1 lancera la nouvelle saison de « Danse avec les Stars ». Mais attention, cette année le show ne sera pas en direct ! En effet, le tout premier prime a déjà été tourné hier soir !





Camille Combal et Chris Marques ont partagé des vidéos sur Instagram du tournage du prime de lancement de cette saison de Danse avec les Stars, qui a donc été mis en boite avec une semaine d’avance sur la diffusion.







Si le système est le même que la saison précédente, la moitié des couples a dansé sur ce premier prime et l’un d’eux a déjà été éliminé. L’autre moitié s’affrontera sur le second prime et un autre sera éliminé. Les 10 couples encore en compétition devraient ensuite êtes réunis sur le 3ème prime.

Les couples de célébrités et danseurs révélés

En attendant de découvrir le lancement de « Danse avec les Stars » vendredi prochain sur TF1, voici la liste des célébrités et leurs danseurs.



– l’acteur américain James Denton sera avec Candice Pascal

– l’animatrice Cristina Córdula dansera avec Jordan Mouillerac

– la chanteuse Cœur de Pirate sera avec Nicolas Archambaud

– l’humoriste Inès Reg dansera avec Christophe Licata

– le chanteur Black M sera avec Elsa Bois

– l’ancienne Miss France Diane Leyre dansera avec Yann-Alrick Mortreuil

– la prof de chant de la Star Academy Adeline Toniutti sera avec Adrien Caby

– la chanteuse Natasha St-Pier sera avec Anthony Colette

– l’influenceur Nico Capone dansera avec Inès Vandamme

– l’antiquaire d’Affaire Conclue, Caroline Margeridon sera avec Christian Millette

– la drag queen Keiona sera avec Maxime Dereymez

– l’humoriste Roman Doduik devrait être avec une nouvelle danseuse