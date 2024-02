13h15 le samedi du 24 février : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 24 février 2024 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il aura pour thème « Le refuge d’Aude et Guillaume ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







13h15 le samedi du 24 février 2024 : Le refuge d’Aude et Guillaume

Dans la vallée alpine élevée de la Clarée, nous avons exploré le refuge écologique de la Buffère. À une altitude dépassant les 2 000 mètres, Aude et Guillaume Devalle en sont les gardiens depuis 2021. Niché dans cette région paisible et sauvage des Hautes-Alpes, à proximité de Briançon, ils jonglent à un rythme effréné entre l’accueil des quelque 1 000 skieurs hivernaux et leur rôle quotidien de parents. Quotidiennement, par tous les temps, ils emmènent leurs deux enfants, Léon (13 ans) et Justin (9 ans), à l’école à Névache et au collège à Briançon.

L’expérience de Guillaume au refuge de Buffère remonte à son enfance, lorsque ses parents ont acquis et rénové ce vieux chalet d’alpage alors qu’il avait 6 ans. Pour Aude, issue du monde de l’édition, l’adaptation à une vie éloignée de tout a été nécessaire. Cependant, après plus de trois années en tant que gardienne, elle ne regrette rien.



Le refuge, autonome en énergie, est équipé de toilettes sèches et de deux douches solaires. L’électricité est générée par une microcentrale hydroélectrique exploitant la force de l’eau, contribuant ainsi à minimiser le bilan carbone. Les repas préparés par Guillaume et Aude utilisent des produits bio et/ou locaux. « 13h15 le samedi » a suivi ces gardiens de refuge, dévoilant ainsi leur engagement en faveur d’une vie durable dans les hauteurs alpines.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.