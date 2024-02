Star Academy : Axel Marbeuf annonce la sortie de son single !

Publicité





Deux semaines après la fin de la Star Academy 2023, Axel Marbeuf a annoncé la sortie de son single. Le demi-finaliste était hier soir en première partie de Maëlle et il en a profité pour donner des précisions sur la sortie de ce premier titre.





Si le single de Julien sortira vendredi prochain (voir notre article), celui d’Axel Marbeuf arrivera également dans quelques jours !







« Il arrivera avant la tournée et j’espère que vous aimerez bien. J’ai mis beaucoup de mon coeur dedans, j’ai essayé de faire quelque chose qui me plaisait et qui me ressemblait. » a déclaré Axel hier soir sur scène en Normandie.

« On verra bien si ça marche ou pas mais je suis très très fier de ça et donc j’ai hâte de pouvoir vous le partager dans les jours qui arrivent » a-t-il poursuivi.



Plus que quelques jours à attendre donc pour pouvoir découvrir le single d’Axel !