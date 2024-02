« Adopte un veuf »: le film avec André Dussolier ce soir sur France 3

Publicité





« Adopte un veuf », c’est le film rediffusé ce soir sur France 3. Un film signé François Desagnat avec André Dussollier, Bérangère Krief, Arnaud Ducret et Julia Piaton.





A voir ou à revoir ce soir sur France 3 et sur france.tv







« Adopte un veuf » : l’histoire

Lorsque on est veuf depuis peu, il est difficile de s’habituer à sa nouvelle vie… C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée. Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, qui parvient même à le convaincre de loger deux autres personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à l’hôpital de Marion la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises…



A propos

Si l’intrigue du film – qui a attiré plus d’un million de spectateurs dans les salles françaises – tourne autour d’une colocation improbable, la cohabitation n’est pas le seul sujet abordé dans le long métrage. Il aborde aussi des thèmes actuels : de la solidarité, à la crise du logement, en passant par le conflit des générations. Une comédie qui raconte bien plus qu’une histoire de colocation entre un vieil homme solitaire et une bande de jeunes excentriques…

La bande-anonce

On termine comme toujours avec la vidéo de la bande-annonce de votre film.