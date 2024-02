« Les Bodin’s enquêtent en Corse » : le film ce soir sur M6 (12 février 2024)

Publicité





« Les Bodin’s enquêtent en Corse », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur M6. Un film réalisé par Thierry Binisti qui sera suivi de la rediffusion de « Anniversaire surprise chez les Bodin’s ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY pour le replay.







« Les Bodin’s enquêtent en Corse », présentation

Investi d’un pouvoir surnaturel transmis par le fantôme de son père, Christian voit s’accomplir un futur meurtre dans un rêve prémonitoire. Un certain Pasqualini, producteur de clémentines dans la région d’Aléria sur la côte orientale de la Corse, sera assassiné dans sept jours par une nuit de pleine lune. Mais comment interpeller le meurtrier d’un mort-qui-n’est-pas-mort ? Grâce au bon sens légendaire et au caractère tyrannique de Maria, prête à emmerder tous les Corses pour en sauver un, et aux rares éclairs de génie de son grand benêt de fils Christian…

Le casting

Avec Vincent DUBOIS (Maria Bodin), Jean-Christian FRAISCINET (Christian Bodin), Jean-François PERRONE (Ours), Nathanaël MAÏNI (Pasqualini), Didier FERRARI (Teyssier), Anto MELA (Petru), et Toinou MASSIANI (Élisa)



